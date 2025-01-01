Пермский политех вошёл в мировой предметный рейтинг лучших университетов мира ПНИПУ стал единственным вузом Прикамья, представленным в категории физических и инженерных наук Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ПНИПУ

Международный журнал Times Higher Education (THE) опубликовал результаты рейтингов ведущих университетов мира. В этом году в перечне было представлено рекордное количество вузов — 2092. Это почти на 10% больше, чем в прошлом году, а за последние пять лет является самым значительным расширением списка. Выросло и количество представленных стран — до 115. Пермский национальный исследовательской политехнический университет стал единственным вузом региона, который был представлен в категории физических и инженерных наук.

В частности, по физическим наукам Политех занял позицию в диапазоне 1001+, по инженерным — 1200+. В обоих рейтингах университет улучшил показатели по качеству исследований и исследовательской инфраструктуре. В категории физических наук университет увеличил индекс по взаимодействию с реальным сектором и иностранным студентам, а в инженерных — по интернационализации и количеству очных обучающихся.

«Пермский политех — один из ведущих инженерных университетов страны, что подтверждается и результатами различных рейтингов, а также тем, что в конце 2024 года ПНИПУ был включён Министерством науки и высшего образования РФ в перечень 38 университетов страны, обеспечивающих подготовку инженерных кадров и проведение научных разработок, направленных на обеспечение технологического лидерства России», — рассказали в пресс-службе вуза.

В ПНИПУ отметили, что с каждым годом увеличивается интересе к обучению в вузе как со стороны российских абитуриентов, так и со стороны выпускников школ из зарубежных стран. К разработкам вуза растёт также интерес крупнейших высокотехнологических предприятий России.

Вузы оценивали по пяти группам показателей: качеству образования, условиям для проведения исследований, качеству публикаций, взаимодействию с реальным сектором и интернационализации. Условиями отбора вузов служат количество публикаций (не менее 500 для точных наук и не менее 100 для социальных наук), а также доля преподавателей вуза по этому предмету.

Как ранее писал «Новый компаньон», в рейтинг ТНЕ вошёл также Пермский государственный национальный исследовательский университет. Он оказался среди лучших в мире в двух направлениях: естественных и социальных науках.

Times Higher Education (THE) — это британский издательский дом, который специализируется на рейтинговании высших учебных заведений разных стран. Перечень THE считается одним из наиболее авторитетных и широко используемых инструментов для сравнения институтов по всему миру.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.