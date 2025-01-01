ФАС выявила сговор на поставках жизненно важных препаратов в Прикамье Поделиться Твитнуть

фото: ФАС России

ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении участников торгов для нужд государственных больниц в Пермском крае и ещё 61 российском регионе. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского УФАС.

В ведомстве пояснили, что компании «МФК «Арфа» и «Просторы здоровья» подозревают в том, что они заключили антиконкурентное соглашение, чтобы удержать цены на торгах на поставку лекарственных препаратов. После этого организации одерживали победу на торгах, при это без снижения цены или с минимальным снижением от НМЦК. Сумма сделок составила более 664 млн руб.

Если антимонопольщики докажут их вину, то компаниям грозят оборотные штрафы.

Как писал «Новый компаньон», ранее антимонопльщики уличили администрацию Пермского округа в нарушении закона о защите конкуренции: чиновники наделили ритуальную службу полномочиями органа местного самоуправления.

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