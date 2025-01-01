Администрацию Пермского округа уличили в нарушении закона о защите конкуренции Чиновники наделили ритуальную службу полномочиями органа местного самоуправления Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермское УФАС уличило администрацию Пермского округа в том, что она наделила МАУ «Ритуал» полномочиями органа местного самоуправления по содержанию мест захоронения. В антимонопольном ведомсте посчитали, что это может привести к ограничению конкуренции.

Как выяснилось, в 2019 году администрация округа создала МАУ «Ритуал». Организация представляет собой специализированную службу по вопросам похоронного дела, которая бесплатно предоставляет перечень услуг по погребению на территории муниципалитета.

Однако в то же время в 2023 году был утверждён устав мунципального учреждения, где указано, что её основной вид — организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения. При этом закреплены виды дополнительных ритуальных услуг с утверждёнными тарифами.

Антимонопольщики пришли к выводу, что МАУ «Ритуал» была одновременно специализированной службой по вопросам похоронного дела и организацией, которая оказывает ритуальные услуги за деньги. К тому же у неё были функциии органа местного самоуправления по содержанию кладбищ. Это противоречит законодательству о погребении и похоронном деле, а также о защите конкуренции.

В связи с этим администрация округа должна либо отменить, либо изменить пункты Устава МАУ «Ритуал», которые нарушают закон. Ведомство обязало чиновников сделать это до 3 февраля.

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