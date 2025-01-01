Учёный из Перми Кирилл Циберкин рассказал о последствиях чёрного выброса на Солнце Поделиться Твитнуть

Учёный, доцент кафедры теоретической физики Пермского университета (ПГНИУ) Кирилл Циберкин рассказал сайту perm.aif.ru о последствиях выброса чёрной плазмы на Солнце.

Речь идёт о необычном явлении, о котором сообщили специалисты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН. В среду, 22 января, в центре видимого диска звезды возникла, а затем частично была выброшена в космос и частично рассеялась в короне структура чёрного цвета.

В Интернете начала распространяться информация о том, что вечером 24 января этот выброс приведёт к сильным магнитным бурям на Земле.

«Действительно, выброс был, — подтвердил Кирилл Циберкин. — Нейтральный холодный водород очень эффективно поглощает тот свет, который идёт от нижних слоёв Солнца, поэтому и кажется на его фоне чёрным. Во время солнечной вспышки большая часть водорода вернулась обратно — если посмотреть кадры, запечатлевшие явление, видно, что он сначала растекается, а затем опускается обратно на Солнце. Тут солнечная вспышка сработала стандартным образом: получилось возмущение плазмы, которое частично улетело в сторону Земли».

Эксперт также рассказал о магнитных бурях, которые последуют за вспышкой. По его словам, они действительно ожидаются в ближайшее время, но будут вполне обычные.

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