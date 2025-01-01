Стало известно о двух пострадавших в массовом ДТП на трассе Пермь—Екатеринбург

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фото предоставлено Поисково - спасательной службой КМО

Минздрав Пермского края рассказал о пострадавших в массовом ДТП на трассе Пермь—Екатеринбург. Медицинская помощь потребовалась двум девушкам: одной 21 год, другой 24.

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фото предоставлено Поисково - спасательной службой КМО

«Одна девушка госпитализирована, находится в удовлетворительном состоянии. Вторая после осмотра в больнице направлена на амбулаторное лечение», — сообщили в министерстве.

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фото предоставлено Поисково - спасательной службой КМО

Напомним, утром 24 января в районе Байболовки Пермского края на автодороге Пермь—Екатеринбург случилось массовое ДТП с участием 12 автомобилей. На месте происшествия работали инспекторы ДПС. Так как путей объезда не было, на трассе скопилась большая автомобильная пробка. Сообщалось, что пострадавших в авариях, по предварительным данным, нет.

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фото предоставлено Поисково - спасательной службой КМО

Позднее, однако, спасатели КМО, прибывшие на место происшествия, рассказали, что вместе с пожарными участвовали в извлечении из искорёженного автомобиля «Митсубиси» двух девушек, затем их передали бригаде скорой медицинской помощи, их состояние не уточнялось.

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