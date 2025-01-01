На трассе Пермь—Екатеринбург 12 машин попали в ДТП О пострадавших не сообщается Поделиться Твитнуть

В районе населённого пункта Байболовка Пермском края на автодороге Пермь—Екатеринбург случилось массовое ДТП с участием 12 автомобилей. Информация появилась на сервисе «Яндекс.Пробки».

В Госавтоинспекции Пермского края прокомментировали, что на 59 км автодороги Кострома—Шарья—Киров—Пермь—подъезд к п. Ачит в направлении Перми, действительно, ограничено движение транспорта в связи с массовым ДТП.

По предварительной информации, в результате множества аварий никто не пострадал. На месте происшествия работают инспекторы ДПС. Так как путей объезда нет, на трассе копится пробка.

Напомним, ранее, 23 января, на 90-м километре автодороги Пермь—Березники произошла автоавария, в которой один человек погиб и трое пострадали. Авария случилась из-за вылетевшей на встречную полосу иномарки, которая столкнулась с грузовиком, а он врезался в другой легковой автомобиль.

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