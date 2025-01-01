На трассе Пермь—Березники погиб водитель иномарки Он скончался на месте после столкновения с грузовиком Поделиться Твитнуть

Скришот видео ТТ-канал "Госавтоинспекция Прикамья"

На 90-м километре автодороги Пермь—Березники произошла автоавария, в которой один человек погиб и трое пострадали. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Прикамья.

По данным ведомства, 23 января около 16:25 по автодороге Пермь—Березники в направлении Перми ехал автомобиль «Киа Венга», которым управлял мужчина 1991 г.р. По предварительной информации, на 90 км он выбрал небезопасную скорость движения и не справился с управлением. В результате его автомобиль вынесло на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовиком «Ситрак». От удара грузовой автомобиль вынесло на встречную полосу, где случилось столкновение с автомобилем «Киа Серато», за рулём которого был водитель 1983 г.р.

В результате автоаварии водитель «Киа Серато» погиб на месте, а травмы различной степени тяжести получил пассажир этого автомобиля 1985 г.р. Пострадал также водитель «Киа Венга» и его пассажирка 1989 г.р. Их госпитализировали.

Скришот видео ТТ-канал "Госавтоинспекция Прикамья"

Сейчас по факту аварии проводится проверка. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

В Госавтоинспекции рекомендует всем водителям быть предельно внимательными на дороге, не совершать опасных манёвров, не превышать установленную скорость движения, не пренебрегать ремнями безопасности.

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