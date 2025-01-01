Мошенники начали отправлять россиянам в Telegram вирус Mamont Вирус может считывать push-уведомления, СМС, получать доступ к фотографиям из галереи Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России

Мошенники начали рассылать в мессенджере Telegram троян в формате apk-файла. При этом злоумышленники пишут: «Это ты на видео?». Об этом сообщила пресс-служба Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Также слово «видео» может упоминаться и в названии файла, но на деле за этим скрывается только вредоносное приложение, отмечают в ведомстве.





После того как жертва откроет файл, на её устройство установится заражённое трояном приложение. После этого вирус может считывать push-уведомления, СМС, получать доступ к фотографиям из галереи. Кроме этого, может начаться и рассылка вируса контактам жертвы в мессенджере.

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