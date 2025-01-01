Алёна Бронникова В Перми согласовали смену зонирования в микрорайоне Пролетарском под спортцентр Проекту был присвоен статус приоритетного Поделиться Твитнуть

Фото: telegram-канал Эдуарда Соснина

Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки (ПЗЗ) одобрила смену зонирования двух земельных участков в микрорайоне Пролетарском в Перми под реализацию приоритетного инвестиционного проекта (ПИП). Речь идёт об участках площадью 3,3 тыс. и 1,3 тыс. кв. м, расположенных по ул. Докучаева, 44а.

С заявлением обратилось ГБУ ПК «Агентство инвестиционного развития». На указанной территории планируется строительство спортивно-досугового центра. В данный момент участки находятся в границах зоны среднеэтажной жилой застройки Ж-2.

Статус приоритетного проект, инициированный пермским ООО «Докучаева, 44а», получил в декабре 2024 года. Объём инвестиций оценивается в 110 млн руб. Реализовать его планируется до 2028 года.

Власти намерены сделать центр площадкой для организации активного отдыха жителей и проведения мероприятий и соревнований. Инвестор взял на себя социальные обязательства в виде предоставления спортзала школе дзюдо «Пермский Кодокан».

По данным checko.ru, ООО «Докучаева, 44а» было создано в 2021 году. Компания занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом. Учредитель и директор — Павел Некрасов, владелец также ООО «Урал-Быт-Сервис», занимающегося неспециализированной оптовой торговлей, ООО «Специализированный застройщик «Абаканская, 39» и ООО «Золотой век», ведущего оптовую торговлю пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями.

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