Алёна Бронникова В пермском микрорайоне Пролетарский построят спортивно-досуговый центр Инвестор может получить площадку под объект без торгов Поделиться Твитнуть

Фото: telegram-канал Эдуарда Соснина

В пермском микрорайоне Пролетарский планируют возвести спортивно-досуговый центр. Проект был представлен на заседании городского совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата.

«Центр станет важной площадкой для организации активного отдыха жителей, а также местом для различных мероприятий и соревнований. Компания берёт на себя социальные обязательства — предоставление спортивного зала школе по дзюдо "Пермский Кодокан», — рассказал в своём telegram-канале мэр Перми Эдуард Соснин.

По словам главы города, объект будет размещён по ул. Докучаева, 44а. Инвестор претендует на получение для проекта статуса приоритетного, что позволит получить земельный участок под его реализацию без процедуры торгов. Как указано на сайте администрации Перми, объём инвестиций оценивается в 110 млн руб., ввод в эксплуатацию планируется в 2028 году.

Проект был одобрен членами совета и направлен на рассмотрение краевым советом.

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