На пожаре в Прикамье спасены трое взрослых и четверо детей Один человек госпитализирован Поделиться Твитнуть

Фото: МЧС России

На пожаре в п. Углеуральский Губахинского муниципального округа спасены семь человек, в том числе четверо детей. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.

В ведомстве рассказали, что сигнал о пожаре в многоквартирном жилом доме поступил 23 января в 14.50. К месту вызова были направлены 18 пожарных и 4 единицы техники.

Оказалось, что в одной из квартир горят домашние вещи.

«Благодаря профессиональным и слаженным действиям губахинских огнеборцев, а также своевременным действиям неравнодушного очевидца (сосед помог выбраться из задымлённого помещения мужчине (инвалиду) и ребёнку — ред.), не было допущено гибели людей. Из непригодной для дыхания среды спасено семь человек, в том числе четверо детей. Погибших на пожаре нет. Травмированная женщина госпитализирована», — говорится в информации спасателей.

Предварительная площадь пожара составила 4 кв. метра. Причина пожара — короткое замыкание в электрической розетке.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.