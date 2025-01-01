На бухгалтера МБУ «Ритуальные услуги» в Перми составлено 50 протоколов Поделиться Твитнуть

Бухгалтера муниципального бюджетного учреждения (МБУ) «Ритуальные услуги» в Перми привлекли к административной ответственности. Об этом сообщили в Государственной инспекции труда Пермского края.

В ведомстве пояснили, что, согласно постановлению администрации города от 6 мая 2024 года, Пермское муниципальное унитарное предприятие «Ритуальные услуги» было реорганизовано в МБУ, о чём в рамках системы обязательного пенсионного страхования были даны сведения о трудовой деятельности в отношении 50 работников. При этом зафиксировано нарушение сроков предоставления данной информации.

«В соответствии с ч. 2 ст. 15.33.2 КоАП РФ, непредставление в установленный срок данных о персонифицированном учёте влечёт предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 300 до 500 руб.», — прокомментировали в инспекции, отметив, что на бухгалтера предприятия уже составлено 50 протоколов.

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