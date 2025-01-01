В Перми 39% работающих горожан получили годовые премии «Тринадцатую зарплату» чаще выплачивали молодым сотрудникам Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Почти 4 из 10 работающих жителей Перми (39%) получили «тринадцатую зарплату» по итогам 2024 года. Об этом сообщает SuperJob, проведя опрос трудоустроенных представителей экономически активного населения краевого центра.

Респонденты моложе 35 лет рассказывали о получении премии чаще тех, кто старше (45%). Активнее премировали и горожан с зарплатой до 50 тыс. руб. в месяц (47%).

Отмечается, что количество премированных уже второй год подряд растёт. Это, вероятно, связано с тем, что в условиях дефицита кадров работодатели стремятся удерживать персонал, применяя методы материальной мотивации.

Опрос проводился с 14 по 21 января 2025 года.

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