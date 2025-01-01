Алёна Бронникова Игорь Челомбицкий назначен главой управления Судебного департамента в Прикамье До мая он работал зампредом Пермского краевого суда Поделиться Твитнуть

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Игорь Челомбицкий, занимавший до мая 2024 года пост зампредседателя Пермского краевого суда, назначен главой управления Судебного департамента региона. Информация об этом опубликована на сайте Судебного департамента при Верховном суде РФ.

«Приказом Судебного департамента при Верховном суде РФ на должность начальника Управления Судебного департамента в Пермском крае с 27 января 2025 года назначен Челомбицкий Игорь Робертович. В 1992 году окончил Пермский государственный университет им. Горького по специальности "правоведение", присуждена квалификация "юрист», — информирует ведомство.

Ранее эту должность в статусе исполняющего обязанности занимал Олег Веселов. В июне Совет судей Пермского края согласовал кандидатуру Игоря Челомбицкого. Среди приоритетных задач управления он назвал обеспечение контроля строительства новых зданий судов, формирование кадрового резерва и решение вопроса дефицита серверного оборудования.

Управление Судебного департамента в Пермском крае является органом Судебного департамента при Верховном суде РФ, организационно обеспечивающим деятельность районных судов Прикамья, Пермского гарнизонного военного суда, органов судейского сообщества региона, а также финансирование мировых судей.

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