В Перми скончалась старейший преподаватель кафедры педиатрии ПГМУ Инна Монакова Поделиться Твитнуть

фото: минздрав Прикамья

На 90-м году ушла из жизни Инна Монакова, старейший преподаватель кафедры педиатрии с курсом поликлинической педиатрии. Она посвятила почти 50 лет работе на педиатрических кафедрах Пермского государственного медицинского университета, начиная с должности ассистента, а с 1993 года занимая должность доцента. Об этом сообщила министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень в своем Telegram-канале.

Кроме педагогической деятельности, Монакова активно занималась научной работой и стала автором свыше 70 научных трудов.

«Многим поколениям выпускников педиатрического, лечебного и стоматологического факультетов Инна Петровна запомнилась как высококвалифицированный преподаватель, которая уважительно относилась к учащимся и отдавала своей работе много времени и душевных сил. Инна Петровна останется примером истинного служения медицине и медицинскому образованию, воспитанию медицинских кадров», — говорится в некрологе.

Прощание с Инной Монаковой состоится 24 января в 13:40 по адресу: Пермь ул. Старцева, 61 (малый зал).

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