В Березниках устранили аварию на водозаборе Местные власти проведут оперштаб по ситуации Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Глава Березников Алексей Казаченко сообщил об устранении аварии, которая случилась сегодня на водозаборе «Усолка».

«Идёт наполнение системы. К полуночи режим водоснабжения в городе будет восстановлен. Утром оперативный штаб — проведём «разбор полётов», — написал чиновник в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее в соцсетях появилась информация о том, что в Березниках частично отключили водоснабжение в связи с порывом на водоводе водозабора «Усолка».

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что бригады водоснабжающей компании уже ищут место порыва, чтобы приступить к ремонтно-восстановительным работам. Он также поручил заместителю председателя краевого правительства Андрею Кокореву оперативно организовать работу коммунальных служб и регулярно докладывать о ситуации.

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