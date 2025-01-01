В Березниках устранили аварию на водозаборе
Местные власти проведут оперштаб по ситуации
Глава Березников Алексей Казаченко сообщил об устранении аварии, которая случилась сегодня на водозаборе «Усолка».
«Идёт наполнение системы. К полуночи режим водоснабжения в городе будет восстановлен. Утром оперативный штаб — проведём «разбор полётов», — написал чиновник в своём телеграм-канале.
Напомним, ранее в соцсетях появилась информация о том, что в Березниках частично отключили водоснабжение в связи с порывом на водоводе водозабора «Усолка».
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что бригады водоснабжающей компании уже ищут место порыва, чтобы приступить к ремонтно-восстановительным работам. Он также поручил заместителю председателя краевого правительства Андрею Кокореву оперативно организовать работу коммунальных служб и регулярно докладывать о ситуации.
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