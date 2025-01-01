В Березниках произошла авария на водоводе
По словам губернатора, для устранения выехали ремонтные бригады
В Березниках частично отключили водоснабжение в связи с порывом на водоводе водозабора Усолка. При этом оба водозабора города работают.
Как рассказал в своём телеграм-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, бригады водоснабжающей компании уже ищут место порыва, чтобы приступить к ремонтно-восстановительным работам.
Глава региона пояснил, что поручил зампредседателя краевого правительства Андрею Кокореву оперативно организовать работу коммунальных служб и регулярно докладывать о ситуации.
«В случае необходимости привлечь к работе дополнительные бригады из Перми», — отметил Махонин.
Главе Березников губернатор поставил задачу совместно с коммунальными службами оперативно организовать подвоз воды — в первую очередь на объекты социальной сферы.
По данным ООО «Березниковская водоснабжающая компания», из-за аварии без воды остались сотни домов и десятки соцобъектов.
Глава округа Алексей Казаченко заявил, что организован подвоз воды.
«Приоритет — больницы, центр гемодиализа, дом престарелых, реабилитационный центр. Решаем вопрос по жилому сектору».
Чиновник пообещал информировать о развитии ситуации в своём телеграм-канале.
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