В Березниках произошла авария на водоводе По словам губернатора, для устранения выехали ремонтные бригады Поделиться Твитнуть

В Березниках частично отключили водоснабжение в связи с порывом на водоводе водозабора Усолка. При этом оба водозабора города работают.

Как рассказал в своём телеграм-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, бригады водоснабжающей компании уже ищут место порыва, чтобы приступить к ремонтно-восстановительным работам.

Глава региона пояснил, что поручил зампредседателя краевого правительства Андрею Кокореву оперативно организовать работу коммунальных служб и регулярно докладывать о ситуации.

«В случае необходимости привлечь к работе дополнительные бригады из Перми», — отметил Махонин.

Главе Березников губернатор поставил задачу совместно с коммунальными службами оперативно организовать подвоз воды — в первую очередь на объекты социальной сферы.

По данным ООО «Березниковская водоснабжающая компания», из-за аварии без воды остались сотни домов и десятки соцобъектов.

Глава округа Алексей Казаченко заявил, что организован подвоз воды.

«Приоритет — больницы, центр гемодиализа, дом престарелых, реабилитационный центр. Решаем вопрос по жилому сектору».

Чиновник пообещал информировать о развитии ситуации в своём телеграм-канале.

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