Алёна Бронникова За год в Перми предлагаемые зарплаты для студентов выросли на 23% В среднем по России показатель увеличился на 14% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми за год зарплатные предложения для студентов выросли на 23%. В среднем соискателям при графике «неполный рабочий день» работодатели предлагали 49 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщают аналитики сервиса «Авито Работа».

Согласно данным рынка труда для соискателей-студентов за 2024 год в среднем по стране предлагаемые зарплаты выросли на 14% по сравнению с 2023 годом. При этом общероссийские средние предложения для молодых специалистов составили 57,8 тыс. руб. в месяц.

Самые высокие средние предложения по оплате труда за неполный рабочий день оказались в Новосибирске — 58,9 тыс. руб. (+25% за год), Нижнем Новгороде — 57,8 тыс. руб. (+25%) и Екатеринбурге — 56,8 тыс. руб. (+26%). Эксперты связали такую тенденцию с присутствием в этих городах крупных университетов с «высокой репутацией среди работодателей».

«В условиях растущей конкуренции за молодые таланты компании готовы предлагать привлекательные стартовые условия для выпускников и студентов этих учебных заведений», — считают представители сервиса.

Количество вакансий для студентов в Перми за год выросло на 116%. Заметнее всего — в сфере транспорта и логистики (+123%) с зарплатой в среднем в 73,3 тыс. руб. в месяц при полной занятости, производства и сельского хозяйства (+37%) — 54,8 тыс. руб., а также туризма и ресторанов (+22%) — 35 тыс. руб.

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