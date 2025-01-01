Алёна Бронникова Количество вакансий для студентов в 2024 году в Перми выросло на 116% Средняя зарплата составила 49 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За год в Перми выросло количество вакансий для студентов. По данным сервиса «Авито Работа», в 2024 году показатель увеличился на 116% по сравнению с предыдущим периодом. Средняя предлагаемая зарплата составила 49 тыс. руб. в месяц при полной занятости.

Заметнее всего количество предложений по работе для студентов в Перми выросло в сфере транспорта и логистики (+123%), соискателям в среднем предлагают 73,3 тыс. руб. в месяц. На втором месте по росту вакансий оказалась сфера производства, сырья и сельского хозяйства (+37%), средняя предлагаемая зарплата — 54,8 тыс. руб. Прирост в сфере туризма и ресторанов составил за год 22%, здесь средняя зарплата составила 35 тыс. руб.

Самыми высокооплачиваемыми сферами деятельности с пометкой «для студентов» в 2024 году стали «Транспорт, логистика» (среднее предложение по оплате труда за месяц с учётом полного рабочего дня за год выросло на 47%), «Производство, сырьё, сельское хозяйство» (+43%), «Продажи» — молодым сотрудникам в среднем предлагали 42,1 тыс. руб. в месяц (+5%).

Ранее сообщалось, что самыми высокооплачиваемыми вакансиями в январе на рынке труда в Перми стали бетонщик-монолитчик, электрогазосварщик, менеджер по работе с крупными корпоративными клиентами и инженер-конструктор. По всем предложениям соискателям готовы платить более 100 тыс. руб.

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