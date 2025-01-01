Алёна Бронникова Спрос на долгосрочную аренду квартир в Перми вырос на 11% Эксперты связывают это с ростом ставок по ипотеке Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В четвёртом квартале 2024 года в Перми вырос спрос на долгосрочную аренду квартир. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился на 11%. Такие данные приводит сервис «Авито Недвижимость».

В среднем по стране спрос на долгосрочную аренду увеличился на 9% год к году. Арендаторы чаще интересуются студиями (+13%), трёхкомнатными квартирами (+12%) и объектами с четырьмя и более комнатами (+10%). На двух- и однокомнатные рост спроса оказался чуть ниже — 7 и 6% соответственно. Сильнее всего спрос увеличился в Томске (+32%), Хабаровске (+26%) и Грозном (+23%).

Предложение объектов на платформе по Перми увеличилось на 33%. В среднем по стране — на 26%. Наиболее значительный рост наблюдался в сегменте студий (+39%), а также однокомнатных и трёхкомнатных квартир (+30%).

Эксперты связывают такую динамику с двумя основными причинами: решением потенциальных продавцов вместо продажи сдавать «вторички», а также введением в 2023 году рекордного количества квадратных метров жилья. С учётом необходимого времени на их ремонт и меблировку, часть объектов попала на рынок аренды под конец 2024 года.

«Рост активности на рынке долгосрочной аренды по итогам четвёртого квартала 2024 года объясняется влиянием текущих рыночных ставок по ипотеке. Часть потенциальных покупателей квартир временно отложили приобретение жилья и сделали выбор в пользу долгосрочной аренды. Стоит отметить, что повышенный интерес к аренде жилья — общемировая тенденция. Помимо возросших ипотечных ставок, она связана с потребностью в максимальной мобильности у молодого населения, которое легче решается на переезд и чаще меняет работу», — прокомментировал руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев.

Средняя стоимость долгосрочной аренды в Перми составила 30 тыс. руб. в месяц, «однушки» — 27 тыс. Дешевле всего снять квартиру можно в Брянске — 18 тыс. руб. за месяц и Калуге — 22 тыс. руб. Дороже всего аренда обходится жителям Москвы — 79 тыс. руб. и Хабаровска — 45 тыс. руб.

Ранее сервис по продаже и аренде недвижимости «Циан» сообщил о снижении в Перми средней стоимости аренды «однушек» на 5,9%. Среди российских городов-миллионников это самое серьёзное снижение.

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