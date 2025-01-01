Елена Синица В Перми средняя стоимость аренды «однушек» снизилась на 5,9% Среди российских городов-миллионников это самое серьёзное снижение Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в январе снизилась на 5,9% — до 25,4 тыс.руб. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на данные «ЦИАН».

По данным аналитиков, в декабре прошлого года арендовать однокомнатную квартиру в краевой столице можно было в среднем за 27 тыс. руб. Среди российских городов-миллионников это самое серьёзное падение стоимости аренды, отмечают специалисты.

Так, например, в январе 2024 года арендовать «однушку» в Перми стоило 23,6 тыс. руб. Аренда «двушек» в Перми в январе снизилась на 0,3%, с 37 до 36,9 тыс. руб.

Всего за год аренда однокомнатных квартир в Перми выросла на 8%, двухкомнатных — на 24%.





Ранее сообщалось , что доходность пермских квартир на вторичном рынке достигла 7,3%. При арендной ставке в 33,7 тыс. руб. квартира в Перми окупится через 13,6 года.

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