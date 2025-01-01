Елена Синица Доходность пермских квартир на вторичном рынке достигла 7,3% При арендной ставке в 33,7 тыс. руб. квартира в Перми окупится через 13,6 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми доходность от аренды квартиры на вторичном рынке достигла 7,3%. Об этом сообщает портал «Мир квартир».

Уточняется, что при арендной ставке в 33,7 тыс. руб. квартира в Перми окупится через 13,6 года. Речь идёт о квартире за 5,5 млн руб.





Аналитики взяли за основу для расчётов средние цены и ставки аренды квартир. Предполагалось, что квартиры сдаются без простоев, не брали в расчёт также ремонт, коммунальные платежи, налоги, затраты на поиск арендаторов.





Самым лучшим городом для покупки квартиры под сдачу в аренду стала Астрахань, где её доходность составила 9,4% годовых, а окупаемость — 10,6 года. Также хорошо окупается жильё в Нижнем Тагиле (8,6% и 11,7 года) и Хабаровске (8,4% и 11,9 года), говорят аналитики.





В целом же, за 2024 год квартиры стали приносить больше дохода своим владельцам: ещё в начале 2024 года показатели составляли 5,6% и 17,9 года, отмечает Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «Мир квартир». По его словам, такая динамика связана с тем, что в среднем цена объекта выросла на 7,1%, а аренда — на 25,8%.





Он также добавил, что в наступившем году рост ставок аренды снова явно обгонит рост цен покупки, так что доходность квартир в России вырастет ещё.

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