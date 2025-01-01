Преподавателю Пермского политеха присвоено звание заслуженного работника физической культуры РФ Поделиться Твитнуть

Геннадий Ижболдин

Пресс-служба ПНИПУ

За заслуги в области физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу Указом президента России преподавателю ПНИПУ Геннадию Ижболдину присвоено звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации».

Геннадий Ижболдин — мастер спорта СССР по велоспорту, тренер высшей категории, национальный комиссар Международного союза велосипедистов.

В настоящее время он является вице-президентом краевой федерации велоспорта, ответственным за антидопинговое просвещение. Также он продолжает судейскую деятельность на региональном уровне, регулярно выступает на семинарах по подготовке судей по велоспорту. Об этом сообщает пресс-служба Пермского политеха.

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