Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Актёры Театра-Театра дебютируют в качестве режиссёров Частная филармония «Триумф» продолжает собственный театральный проект Поделиться Твитнуть

Люся Прохоренко в спектакле "Пьяный космонавт"

Сергей Харин

В частной филармонии «Триумф» 11 февраля будет показан второй спектакль в рамках лаборатории современного театра «POV:Театр», который Триумф открыл осенью прошлого года.

Режиссёрами нового спектакля станут актёры Театра-Театра Люся Прохоренко и Максим Гореславец: они ставят «Зелёную кошку» (18+) по пьесе современного румынского драматурга Элизы Вилк.

На сцене шесть героев. Они живут сегодня, сейчас где-то в маленьком провинциальном городке, в самом его сером и неприглядном квартале. Пара магазинов, дома в четыре этажа, заброшенный парк. Из любой точки этого города видны руины бывшего химкомбината. Ночью, когда гаснет свет в последнем окне, темноту улиц разгоняет лишь зелёный луч лазера из единственной дискотеки. Герои спектакля живут в собственном мире, отгородившись от реальности; но, закрывая глаза на проблемы, они превращают реальность в тёмный чулан, в котором рождаются монстры. Им предстоит столкнуться со своими монстрами, и смогут ли они им противостоять?

Максим Гореславец и Люся Прохоренко — не только коллеги, но и земляки: оба переехали в Пермь из Новосибирска и присоединились к труппе Театра-Театра в 2021 году. Люся Прохоренко уже попробовала свои силы как драматург: в репертуаре Театра-Театра есть спектакль «Пьяный «космонавт» (18+) по её пьесе.

Актёрская команда: Валерия Веретенникова, Эмилия Веприкова, Максим Гореславец, Пётр Попович, Люся Прохоренко, Александр Харченко, все — из труппы Театра-Театра. Художник по костюмам Валентина Черепанова, композитор Виталий Корбесашвили.

Следующий спектакль в рамках театрального проекта «Триумфа» готовит актриса Коми-Пермяцкого драматического театра, звезда сериала «Территория» (16+) Ксения Отинова.





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