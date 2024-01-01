Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Частная филармония «Триумф» в Перми начинает новый театральный проект Свои режиссёрские работы представят известные актрисы Поделиться Твитнуть

Спектакль-читка "С училища". Фото: Павел Дюндиков

Частная филармония «Триумф» сообщает о начале реализации нового проекта — лаборатории современного театра «POV:Театр».

По словам арт-директора «Триумфа» Сергея Аристова, «POV:Театр» — это площадка для экспериментов и исследования современного театра, построенного на взаимодействии музыки, поэзии, танца, живописи и арта. Цель проекта — построение диалога современного театра и современного зрителя. Эта цель зашифрована в заголовке: POV расшифровывается как Point of View — «точка зрения» (англ.) на театр.

В рамках проекта запланированы спектакли, читки, музыкально-театральные «квартирники», лекции, мастер-классы, обсуждения. Все события позиционируются как форматы, где театр и зрители разговаривают на равных.

«POV:Театр» приглашает к сотрудничеству молодых режиссёров, актёров, композиторов, художников, хореографов.

Сергей Аристов, арт-директор частной филармонии «Триумф»:

— Запустив идею проекта, я не ожидал такого отклика от молодых режиссёров и актёров. Оказалось, что у них накопилось множество интересных нереализованных театральных проектов, много новых идей. Мы обсуждаем постановку трёх новых спектаклей и плотную образовательную программу на вторую половину сезона.

Первым событием в проекте «POV:Театр» будет спектакль-читка пьесы современного драматурга Андрея Иванова «С училища» (18+) молодого режиссёра Ильи Лямина, художественного руководителя нового Пермского молодёжного театра. Это пьеса про любовь студентки ПТУ и преподавателя философии в провинциальном городе.

Следующей постановкой в рамках проекта «POV:Театр» будет спектакль Люси Прохоренко «Зелёная кошка» (18+) по пьесе румынского драматурга Элизы Вилк. Известная актриса Театра-Театра, поэтесса, драматург впервые попробует себя в качестве режиссёра.

Первую режиссёрскую работу представит и актриса Коми-Пермяцкого драматического театра, звезда сериала «Территория» (18+) Ксения Отинова. Она ставит спектакль «Товарищ-птица» (12+) о жизни и творчестве поэта и авиатора Василия Каменского.

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