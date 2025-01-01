Памятник у завода «Сорбент» в Перми отремонтируют за 20,9 млн рублей Поделиться Твитнуть

фото с сайта commons.wikimedia.org

Контракт на ремонт «Памятника рабочим и служащим химико-механического завода, погибшим в годы Великой Отечественной войны», расположенного по ул. Гальперина, 6 в Перми, будет подписан с ООО «Реставратор» (Пермь). Это единственная компания, которая заявилась на конкурс. Работы будут выполнены по начальной (максимальной) цене 20,9 млн руб. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Мемориал сооружён в 1977 году напротив проходных завода (ныне АО «Сорбент»). Авторы — скульптор А. Уральский и архитектор М. Футлик. Композиция памятника включает скульптуру солдата на бетонном постаменте, облицованном мрамором; бронзовую звезду с «Вечным огнём» на бетонном постаменте, облицованном каменными плитками; три бетонных куба с укреплёнными на них мраморными досками с фамилиями погибших (114 фамилий), высота кубов — 1,8 м. Между собой кубы разделены парными бетонными конструкциями треугольной формы, символизирующими знамёна; перед кубами — площадка-подиум высотой 0,5 м с установленными на ней цветочными вазонами.

Памятник является объектом культурного наследия регионального значения.

Работы должны быть закончены до 20 апреля 2025 года.

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