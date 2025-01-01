Алёна Бронникова «За достойное воспитание детей» в Прикамье смогут награждать семьи с четырьмя детьми Законопроект планируют принять в феврале Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

При награждении жителей Прикамья почётным знаком «За достойное воспитание детей» будут учитывать наличие в семье четырёх детей вместо пяти. Соответствующий законопроект краевой парламент рассмотрел в первом чтении на пленарном заседании 23 января.

Предлагаемая форма почётного знака. Скриншот презентации.

Кроме того, при награждении приёмных родителей будет учитываться воспитание как несовершеннолетних детей, так и достигших 18-летнего возраста. Чтобы обеспечить последовательность награждения, законопроектом предлагается в первую очередь осуществлять награждение родителей краевой наградой, а затем — государственными наградами РФ.

«Награда направлена на поддержку и общественное признание семей, которые добросовестно справляются со своими родительскими обязанностями, посвящают воспитанию детей значительную часть своей жизни и вносят серьёзный вклад в развитие института семьи — основополагающей ценности нашей страны», — отмечал ранее спикер краевого заксобрания Валерий Сухих.

Во втором чтении принять проект закона планируется в феврале. После вступления инициативы в силу награждение будет проходить в Международный день семьи 15 мая и в День семьи, любви и верности 8 июля.

Осенью также в Пермском крае было принято решение об учреждении новой награды, поощряющей, в том числе, достойное воспитание детей. Медаль «Отцовская доблесть» будет вручаться отцам, активно участвующим в патриотическом воспитании и социальных проектах.

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