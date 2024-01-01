В Прикамье начнут вручать награду «Отцовская доблесть» На медаль могут рассчитывать папы, активно участвующие в патриотическом воспитании и социальных проектах Поделиться Твитнуть

Фото: Общественная палата Республики Башкортостан

В краевой столице будут вручать новую награду, которая называется «Отцовская доблесть». С инициативой вручать такие медали выступили Общественная палата Пермского края и региональное отделение движения «Отцы России». Об этом стало известно в ходе заседания круглого стола «Духовно-нравственные ценности в образовательном пространстве Пермского края».

«Это будет знак и диплом за достойное воспитание детей. В этом году планируем вручить первые награды», — пояснила «Новому компаньон» председатель Общественной палаты Пермского края Лилия Ширяева.

По словам инициаторов, награды смогут получить лучшие отцы. Их будут выдвигать через общественные советы при муниципалитетах. В приоритете будут папы, которые активно участвуют в патриотическом воспитании и социальных проектах и сами являют пример достойного главы семьи, воспитывающего детей. Оценивать претендентов будет Общественная палата Пермского края.

В других российских регионах есть аналогичная награда. Так, в Башкирии «Отцовская доблесть» вручается с 2020 года по инициативе Общественной палаты республики. Она предназначена для морального поощрения и общественного признания заслуг отцов, которые достойно воспитывают детей, ведут здоровый образ жизни, активно участвуют в общественной жизни и так далее.

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