Налоговая насчитала Юговскому молкомбинату недоимку на 339 млн рублей Организация оспаривает результаты проверки налоговой Поделиться Твитнуть

ООО «Юговской комбинат молочных продуктов» оспаривает в арбитражном суде результаты проведённой в 2024 году проверки налоговой. В январе юристы подали ходатайство о введении обеспечительных мер, согласно которым действие решения органа было приостановлено. Рассмотрение дела назначено на 13 февраля.

Как сообщает Properm.ru со ссылкой на суд, проверка ФНС касалась правильности применения льготной ставки НДС в 10% в первом, третьем и четвёртом кварталах 2020 года. Недоимка составила 339,9 млн руб.

Ранее молкомбинату не удалось оспорить в суде аналогичные решения налоговой. По мнению органа, комбинат незаконно применял льготную ставку НДС 10% как производитель молочных продуктов, при этом фактически производил два вида сычужных продуктов, которые нельзя относить к молочным. В таком случае ставка НДС должна рассчитываться на уровне 20%. Организацию обязали компенсировать сумму недоимки вместе со штрафами и пени на 1,1 млрд руб.

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