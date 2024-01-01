Алёна Бронникова Юговской молкомбинат не смог оспорить решение о доначислении налогов на 110 млн рублей Решение принял Семнадцатый апелляционный суд Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

ООО «Юговской комбинат молочных продуктов» не удалось оспорить в суде решение налоговой по доначислению 110 млн руб., включая НДС, штрафы и пени, по итогам проверки деятельности организации. На соответствующее решение Семнадцатого апелляционного суда обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».

В налоговой считают, что с 2017 года комбинат должен компенсировать сумму недоимки вместе со штрафами и пени на 1,1 млрд руб., поскольку незаконно применял льготную ставку НДС 10% как производитель молочных продуктов. Фактически он производил два вида сычужных продуктов, которые нельзя относить к молочным, поэтому ставка НДС для комбината должна рассчитываться на уровне 20%.

Представители ООО утверждают, что при производстве спорных продуктов использовались компоненты из молока, и они изготавливались по технологии молочных продуктов. Оспорить решение ФНС комбинату не удалось, и организация подала апелляцию.

По мнению организации, суд первой инстанции не обосновал вывод об отсутствии права применения кода «молочной группы» классификатора ОКПД2 при декларировании этого продукта, а правомерность применения льготной ставки подтверждается совокупностью доказательств. Завод также не согласился с порядком назначенной ранее судебной экспертизы, с кандидатурой эксперта и результатом исследования и ходатайствовал о назначении повторной экспертизы. Однако суд требования отклонил.

В прошлом году Арбитражный суд Пермского края и апелляционная инстанция отказали молкомбинату в удовлетворении требований. В декабре Арбитражный суд Уральского округа отменил судебные акты и направил дело на новое рассмотрение.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.