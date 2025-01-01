Алёна Бронникова Флот пермского круизного оператора пополнился шестым теплоходом Лайнер «Александр Невский» будет курсировать по южным направлениям Поделиться Твитнуть

Теплоход «Павел Бажов»

permkrai.ru

Пермская теплоходная компания «ВолгаWolga» приобрела в собственность шестое судно. Трёхпалубный теплоход «Александр Невский» планируется запустить в навигацию 2025 года.

Как сообщил «Коммерсанту-Прикамье» совладелец круизного оператора Вадим Яхнин, лайнер будет курсировать в основном по южным направлениям. За летний период запланировано два захода в Пермь, а также один в Соликамск.

В собственности «ВолгаWolga» есть ещё пять судов: четырёхпалубный теплоход «Владимир Маяковский», три трёхпалубных («Михаил Кутузов», «Павел Бажов» и «Юрий Никулин») и двухпалубный «Борис Полевой».

Согласно открытым данным, теплоход-пансионат «Александр Невский» типа «Родина» (проект 588) был построен в 1957 году на судоверфи VEB Mathias Thesen Werft Wismar в Германии. Был модернизирован в 2018 году. Скорость — 23 км/час, реальная вместимость — 190 пассажиров. До момента приобретения пермским оператором принадлежал волгоградскому ООО «Круиз», находился в аренде у «ВолгаWolga».

В декабре власти сообщили, что в ближайшие три года на территории Пермского края планируется открыть ещё три причала для круизных лайнеров. Речь идёт о Добрянке, Осе и Ильинском.

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