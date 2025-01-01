Предприятия Пермского края смогут компенсировать до 60% транспортных расходов на экспорт Речь идёт о дружественных странах Поделиться Твитнуть

Минпромторг России дал одобрение на внедрение механизма компенсации расходов экспортеров на транспортировку промышленной продукции в 2025 году. Поддержка будет предоставляться на конкурсной основе — будут учитываться показатели эффективности организаций по увеличению объёмов экспортных поставок.

Компании смогут возместить до 60% затрат на вывоз своей продукции за рубеж, за исключением стран, не дружественных России. Максимальная сумма компенсации для одной организации составит 200 млн руб. На помощь могут рассчитывать те фирмы, чьи товары имеют коды ТН ВЭД ЕАЭС, включённые в утверждённый перечень промышленной продукции, а также производители высоких технологий и продукции лесной отрасли.

В 2024 году несколько предприятий в Пермском крае получали компенсации за транспортировку своих товаров на экспорт, напомнили в пресс-службе краевого правительства.

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