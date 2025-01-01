Алёна Бронникова Бездомных животных в Прикамье стало на 3 тысячи меньше Снизились планы по отлову животных Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Прикамье за последние пять лет количество бездомных животных снизилось в среднем на 3 тыс. особей. Об этом на заседании комитета парламента по государственной политике рассказал замначальника краевой Госветинспекции Евгений Доронин-Доргелинский. В соответствии со снижением показателя у ведомства уменьшены и планы по отлову.

Как сообщает telegram-канал «Парламент | Пермский край», приют для содержания животных без владельцев на базе имущественного комплекса в Орджоникидзевском районе Перми был построен, в том числе, на средства субсидии в 86,8 млн руб. из регионального бюджета. В нём уже обустроили вольеры, огородили территорию и провели инженерные сети, ожидается возведение ветеринарного блока.

Помимо этого, учреждения для животных были организованы в Губахе, Чернушке и Березниках. Сейчас Госветинспекция работает над созданием межмуниципальных приютов.

Летом было принято решение о выделении субсидии на обустройство такого приюта в Соликамском округе. В нём будут содержаться безнадзорные животные, которые были отловлены на территориях муниципалитетов, входящих в ассоциацию «Верхнекамье» и Александровский округ. Местная администрация подготовила расчёты и обоснование стоимости создания приюта для содержания 500 особей с возможностью дальнейшего увеличения их числа. Общая стоимость составит 44 млн руб.

В сентябре власти Перми заключили два контракта на обустройство нового муниципального приюта на 1 тыс. животных в Орджоникидзевском районе по ул. Верхнемостовой, 38. Один из контрактов по ремонту ветеринарного пункта, исполнителем которого стал предприниматель Аршалуйс Мовсесян, был заключён на 6,8 млн руб. Второй — по оснащению объектами некапитального строительства — был заключён с ООО «ПСК «Билдинг» на 40 млн руб.

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