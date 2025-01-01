Больница в Перми выплатит 2 млн рублей за гибель беременной пациентки Ребёнка тоже спасти не удалось Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Индустриального районного суда Перми

С ГКБ им. Тверье по решению Индустриального районного суда Перми взыщут компенсацию 1,1 млн руб. за потерянного ребёнка. Кроме этого, 1 млн руб. медучреждение должно заплатить мужу пострадавшей. Об этом сообщает «Рифей».

Судебное разбирательство началось после того, как беременная женщина, находившаяся на лечении в ГКБ им. Тверье, потеряла ребёнка. Медработники не смогли своевременно выявить у женщины отслойку плаценты. Это привело к тому, что оперативно принять роды не удалось, и пермячка и её ребёнок погибли.

Ранее «Новый компаньон» писал об истории 33-летней жительницы Краснокамска, которая потеряла ребёнка, пока её на скорой помощи возили по больницам — из Краснокамска в Пермь и обратно. Трагедия произошла осенью 2023 года, но только летом прошлого года женщина решилась рассказать о ней.

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