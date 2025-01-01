Алёна Бронникова За год в Прикамье построили более 10 тысяч индивидуальных жилых домов Общая площадь нового жилья превысила 1 млн квадратных метров Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В 2024 году управление Росреестра по Пермскому краю зарегистрировало 10 тыс. индивидуальных жилых домов, расположенных на земельных участках, которые предназначены для индивидуального жилищного строительства, личных подсобных хозяйств, блокированной застройки и садоводства. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Общая площадь поставленных на кадастровый учёт домов составила 1,1 млн кв. м. Лидерами по количеству возведённых домов стали Пермский муниципальный округ, где построили 3,6 тыс. домов, Пермь — 1 тыс. домов и Краснокамский городской округ — 655 домов. На четвёртом месте — Добрянский городской округ, где за год было возведено 535 домов, далее идут Березники — 436 домов.

Статистика ведомства показала, что жители Прикамья предпочитают строить деревянные дома, а также дома из бетонных блоков и кирпича. Чуть реже выбор падает на панельные строения. В вопросе высотности большинство пермяков предпочитают двухэтажные дома.

Как сообщают аналитики портала по продаже недвижимости, приобрести земельный участок под ИЖС для строительства будущего дома в Перми оказалось в 5,4 раза дешевле, чем купить готовый частный дом с удобствами. Средняя цена за пустой участок составила 1,6 млн руб., тогда как стоимость готового дома в среднем составляет 8,8 млн руб.

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