Алёна Бронникова Готовые частные дома в Перми дороже трёхкомнатных квартир всего на 14% В среднем разница по цене составляет 1 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Стоимость частных домов в Перми оказалась выше цен на трёхкомнатные квартиры на вторичном рынке жилой недвижимости всего на 14%. При этом в среднем среди российских городов-миллионеров эта разница составляет 24%. Такие данные приводит «Циан.Аналитика».

Средний ценник на частные дома в столице Прикамья, обеспеченных электричеством, отоплением и водоснабжением, составляет 8,8 млн руб. Средняя цена, указанная в объявлениях о продаже близких по площади к домам трёхкомнатных «вторичек» на платформе, — 7,8 млн руб. При этом в анализе представлена и средняя стоимость отдельного земельного участка под ИЖС в черте города — 1,6 млн руб., что в 5,4 раза дешевле готового варианта.

Среди 16 городов-миллионеров по разнице в цене между «трёшкой» и домом Пермь оказалась в середине списка. Самая большая разница — в Санкт-Петербурге (164%), Краснодаре (58%) и Москве (44%), самая низкая — в Омске (4%), Нижнем Новгороде и Новосибирске (по 6%). В Уфе, Казани и Екатеринбурге приобрести дом можно даже дешевле, чем квартиру (на 36, 14 и 8% соответственно).

Ранее «Новый компаньон» писал, что в новостройках Перми цена квадратного метра за год выросла на 13%. В январе 2025 года средняя стоимость составила 152 тыс. руб.

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