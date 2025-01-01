В новостройках Перми цена квадратного метра за год выросла на 13% Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Согласно информации, предоставленной сервисом «Объектив.РФ», в январе 2025 года средняя стоимость квадратного метра в новых домах Перми составила 152 тыс. руб. За прошедший год цена «квадрата» на первичном рынке возросла на 13% (в январе 2024 года этот показатель был 131,6 тыс. руб.).

Специалисты отмечают, что в первом полугодии 2025 года вряд ли будут основания для снижения цен, так как это связано с высокой ключевой процентной ставкой, нестабильностью курса рубля и текущим уровнем инфляции.

«Девелоперы продолжат активно работать с избирательным дисконтированием и поиском других механизмов, которые позволят создать комфортные условия для приобретения квартиры в новостройке (доступные системы рассрочек, субсидии ипотечной ставки или первоначального взноса, программы трейд-ин)», — полагает руководитель Центра маркетинговых исследований «Объектив.РФ» Ксения Чернецкая.

На январь 2025 года, общая площадь жилых объектов, представленных на первичном рынке недвижимости Перми, составила 494 707 кв. м (9551 квартира). Анализируя ситуацию с предложением на рынке новостроек, специалисты отмечают наличие определённого равновесия между крайне медленным восстановлением спроса и адаптацией объёмов предложения.









Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.