На строительстве ЖК в Перми бригадир рабочих получил множественные травмы Поделиться Твитнуть

Министерство строительства Пермского края

Государственная инспекция труда устанавливает обстоятельства получения травм бригадиром рабочих на строящемся объекте ЖК «Ракета-дом Беляева» (Пермь, ул. Беляева, 210).

Из извещения, направленного работодателем — ИП Малиновским М.А. в адрес Инспекции, следует, что 17 января в ходе монолитных работ бригадир 1990 г.р., находясь на лестничной клетке третьего или четвёртого этажа, получил закрытую черепно-мозговую травму, а также переломы рук и ног.

«В настоящее время формируется комиссия по расследованию несчастного случая в целях установления обстоятельств и причин получения травмы. Проводится осмотр места происшествия, правовой анализ документов, связанных с трудовой деятельностью работника, устанавливаются очевидцы", - сообщил заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Пермском крае (по охране труда) Павел Бахтагареев.

Материалы расследования будут направлены в органы следствия для решения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности.

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