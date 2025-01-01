В пермском ТСЖ «Паруса над Камой» выявлены нарушения Поделиться Твитнуть

В ходе внеплановой проверки, проведённой Государственной инспекцией труда в Пермском крае, выявлены нарушения трудового законодательства в пермском ТСЖ «Паруса над Камой». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инспекторы обнаружили несоблюдение сроков выплаты заработной платы и пособий по временной нетрудоспособности. Также имели место нарушения норм охраны труда: не была выполнена специальная оценка условий труда на рабочих местах, один сотрудник был допущен к работе без необходимого обучения и медицинского осмотра. В соответствии с предписанием Инспекции этот работник отстранен от исполнения обязанностей до устранения всех нарушений.

В Инспекции напомнили, что проверке предшествовало восстановление на работе через суд пяти сотрудников ТСЖ «Паруса над Камой», уволенных незаконно.

В настоящее время решается вопрос о привлечении работодателя к административной ответственности.

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