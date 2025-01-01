Алёна Бронникова Минтербез Прикамья увеличил зарплаты пожарным на 80% Зафиксировано снижение оттока кадров Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Министерство территориальной безопасности Пермского края в 2024 году увеличило зарплаты пожарным на 80%. Об этом на заседании комитета краевого заксобрания по бюджету рассказал замминистра, начальник управления государственной противопожарной службы, гражданской защиты и регионального надзора Александр Иванов.

Он сообщил, что с 2024 года ведомство ввело новую систему оплаты труда работников. Сейчас количество пожарных частей в регионе составляет 58. Все они были разделены на четыре разряда. Таким образом работа сотрудников теперь оплачивается по результатам участия в тушении пожаров и реагирования на ЧС и ДТП.

«Мы увеличили бюджет на фонд оплаты труда примерно на 50%. По сравнению с 2023 годом оплата труда выросла в среднем на 80%. Средняя зарплата по итогам 2024 года составляла 42 тыс. руб.» — отметил замминистра.

Он также рассказал, что ведомству удалось снизить отток кадров — с 260 в 2023-м до 117 человек в 2024 году. Отвечая на вопросы депутатов, он обратил внимание, что зарплаты пожарных по отдельным разрядам у сотрудников УГПС сейчас, возможно, превышают зарплаты пожарных МЧС.

В прошлом году краевое МЧС рассказало, что средняя зарплата пожарного в статусе работника федеральной противопожарной службы составляет почти 37 тыс. руб. в зависимости от наработки во вредных условиях. У сотрудника, получившего звание, — 48 тыс. руб.

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