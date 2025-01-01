Алёна Бронникова В Пермском крае только 7% должников в 2024 году добровольно выплатили долги Без принудительных мер задолженности погасили в 177 тысячах случаев из 2,6 млн Поделиться Твитнуть

УФССП России по Пермскому краю

По итогам 2024 года только 7% должников в Пермском крае в добровольном порядке погасили свои долги, избежав принудительных мер. Как сообщили в региональном ГУФССП, на исполнении ведомства находилось около 2,6 млн производств на общую сумму более 143 млрд руб. Добровольно было выплачено всего 2,1 млн руб. в рамках 177 производств.

Первой мерой, которую применяют к должникам, является наложение штрафной санкции. За несвоевременное исполнение судебных решений и актов других уполномоченных органов физические и юридические лица в прошлом году выплатили более 820 млн руб. исполнительского сбора. Сумма выросла на 10% по сравнению с 2023 годом.

В ведомстве напоминают, что уклонение от погашения долга влечёт за собой наложение дополнительных санкций, списание денег с расчётных счетов, арест имущества и др. В прошлом году приставы произвели почти 8,5 тыс. арестов имущества должников. На реализацию было передано имущество общей стоимостью почти 1,2 млрд руб.

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