Приставы Прикамья передали на реализацию имущество должников на сумму 1,1 млрд рублей И рассказали, какое имущество было самым дорогим Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

Судебные приставы Пермского края подвели итоги 2024 по работе с должниками, в результате чего составили рейтинг самого дорого имущества, которое было арестовано. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На первом месте оказалась коммерческая недвижимость, а одним из самых дорогих стало нежилое помещение площадью более 4,5 тыс. кв.м. в Лысьве, стоимость которого составила 75 млн руб. Второе место заняло нежилое помещение в 1,5 тыс. "квадратов" в Перми, на на ул. Промышленной, 87. Его оценили почти в в 52 млн руб. На третьем месте оказались офисные помещения в бизнес-центре «Синица» (42 млн руб.).

Всего в прошлом году судебными приставы Прикамья произвели почти 8,5 тыс. арестов имущества должников. На реализацию было передано имущество общей стоимостью около 1 млрд 195 млн руб. В результате его продажи выручено порядка 218 млн руб.

Самая значительная сумма, которую взыскатель получил после продажи арестованного имущества, составила 7 млн руб.

В списке самого необычного имущества, которое приставы арестовали за долги, были гусеничные дорожные фрезы и экскаватор-погрузчик, зерноуборочный комбайн «Енисей» и стенд для диагностики топливной аппаратуры, а также кромкооблицовачный станок и термопластавтомат.

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