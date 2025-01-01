В Пермском крае будут судить бывшего мигранта за взятки полицейскому в Кизеле
Он помогал оформлять документы для получения российского гражданства
В Кизеле будут судить бывшего гражданина иностранного государства за дачу взятки сотруднику миграционного центра полиции. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
По версии следствия, с 28 мая по 18 августа 2021 года обвиняемый из России и иностранного государства переводил на банковский счёт специалиста-эксперта миграционного пункта одного из отделений полиции взятки. Их сумма составила 140 тыс. руб. Деньги предназначались в награду за «помощь» в оформлении документов для получения российского гражданства.
Должностное лицо, которое получало взятки, уже осуждено.
Уголовное дело в отношении взяткодателя направлено в суд.
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