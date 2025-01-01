В Пермском крае будут судить бывшего мигранта за взятки полицейскому в Кизеле Он помогал оформлять документы для получения российского гражданства Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

В Кизеле будут судить бывшего гражданина иностранного государства за дачу взятки сотруднику миграционного центра полиции. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

По версии следствия, с 28 мая по 18 августа 2021 года обвиняемый из России и иностранного государства переводил на банковский счёт специалиста-эксперта миграционного пункта одного из отделений полиции взятки. Их сумма составила 140 тыс. руб. Деньги предназначались в награду за «помощь» в оформлении документов для получения российского гражданства.

Должностное лицо, которое получало взятки, уже осуждено.

Уголовное дело в отношении взяткодателя направлено в суд.

Как ранее писал «Новый компаньон», в Кунгуре по постановлению прокурора коммерческая организация должна будет выплатить штраф 500 тыс. руб. за попытку дать взятку должностному лицу. Деньги чиновнику предлагали за то, чтобы скрыть факт незаконного привлечения к труду мигрантов.

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