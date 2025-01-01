В Прикамье организация заплатит полмиллиона за незаконное привлечение к труду мигрантов Представители коммерческой фирмы пытались дать взятку чиновнику Поделиться Твитнуть

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края, в Кунгуре по постановлению прокурора коммерческая организация должны будет выплатить штраф в размере 500 тыс. руб. за коррупционное правонарушение.

По данным Кунгурской городской прокуратуры, руководство коммерческой фирмы, которая занимается работами по благоустройству городской территории, попыталось дать взятку должностному лицу. Деньги чиновнику предлагали за то, чтобы скрыть факт незаконного привлечения к труду мигрантов.

После этого в отношении юридического лица прокурор возбудил дело об административном правонарушении по статье о незаконном вознаграждении от имени юридического лица. По результатам его рассмотрения организации назначили штраф.

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