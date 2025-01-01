Алёна Бронникова СК завершил следствие по делу топ-менеджера прикамской ГК «Чайковский текстиль» Владимир Демчик заключён под стражу Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Следственный комитет России завершил следственные действия по уголовному делу бывшего начальника вещевого управления Минобороны России Владимира Демчика. Бывший заместитель гендиректора структуры прикамской ГК «Чайковский текстиль» обвиняется в получении взятки в крупном размере от генерального директора АО «Княгинская швейная фабрика» Александра Свистунова.

По данным следствия, в 2017 году минобороны заключило более 20 госконтрактов с «Княгинской швейной фабрикой» на поставку вещевого имущества для нужд ВС РФ. Общая сумма превысила 500 млн руб.

«В указанный период Демчик получил от Свистунова взятку в крупном размере за общее покровительство при приёмке вещевого имущества, изготавливаемого АО», — уточняет официальный telegram-канал СК РФ.

По ходатайству следователя Демчик был заключён под стражу. В целях обеспечения приговора о взыскании штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий на его имущество наложен арест в общей сумме свыше 100 млн руб. На имущество Свистунова — более 35 млн руб.

Фабрика, которой руководит Свистунов, специализируется на изготовлении форменного обмундирования для российских силовых структур. Он также был заключён под стражу. Сумма взятки переданной Демчику взятки составляет не менее 4 млн руб.

Группа компаний «Чайковский текстиль» — российский производитель тканей для корпоративной и специальной одежды европейского уровня. В структуру холдинга входит и ООО «Текстильная торговая компания», заместителем руководителя которой на момент ареста являлся Демчик.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.