Взят под стражу подозреваемый в даче взятки топ-менеджеру ГК «Чайковский текстиль» Стало известно, кто подозревается в даче взятки Владимиру Демчику Поделиться Твитнуть

На сайте Следкома размещена информация о том, что в отношении гендиректора АО «Княгинская швейная фабрика» Александра Свистунова возбуждено уголовное дело.

43-летний Александр Свистунов подозревается в даче взятки в особо крупном размере в рамках исполнения государственного контракта с Минобороны России (ч. 5 ст. 291 УК РФ).





Фабрика, которой он руководит, специализируется на изготовлении форменного обмундирования для российских силовых структур, в основном — головных уборов (фуражки, пилотки и береты). На фабрике также шьют спецодежду, рюкзаки, костюмы для охоты и рыбалки. Гендиректор Княгинской фабрики заключён под стражу.





По версии следствия, в 2017 году Свистунов за покровительство (содействие и поддержку при поставках для нужд армии) передал взятку — не менее 4 миллионов рублей - на тот момент начальнику вещевого управления Минобороны России Владимиру Демчику.





Демчик был задержан и отправлен в СИЗО в начале августа. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).





По данным СКР, на момент задержания он был заместителем гендиректора ООО «Текстильная торговая компания, которая входит в ГК «Чайковский текстиль».









Группа компаний «Чайковский текстиль», напомним, российский производитель тканей для корпоративной и специальной одежды европейского уровня. В структуру холдинга входят: комбинат по производству тканей (г. Чайковский, Пермский край), швейное производство, региональная сеть в 30 городах России и странах СНГ.

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