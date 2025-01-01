Начальнику пермского департамента имущественных отношений продлили контракт Александр Хаткевич останется в должности ещё минимум на год Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Городские власти продлили контракт начальнику департамента имущественных отношений Александру Хаткевичу, об этом со ссылкой на источник в администрации Перми сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Действующий годовой контракт истекает у Хаткевича в конце января 2025 года. В должности чиновник останется ещё минимум на год.

Александр Хаткевич возглавляет департамент имущественных отношений администрации Перми с января 2023 года, до этого времени с 2018 года он работал главой Мотовилихинского района. На должность же главы района он был назначен с поста начальника ДИО Перми.

На работу в мэрию Хаткевич пришёл в 2014 году, он занимал должность советника главы администрации города.

По образованию Александр Хаткевич экономист-математик. Эту специальность он получил, окончив Пермский государственный университет. После вуза он 12 лет проработал в телекоммуникационной компании.

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