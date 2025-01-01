Алёна Бронникова В Перми заканчивается установка первого пролёта железнодорожного моста Завершить работы на объекте планируется в 2028 году Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

В Перми заканчивается установка первого пролёта нового железнодорожного моста через Каму, который возводится в рамках строительства Северного железнодорожного обхода города. На это обратили внимание читатели «Нового компаньона».

По словам очевидцев, в данный момент на реке смонтированы четыре опоры сооружения, работы ведутся по возведению пятой опоры. Технологический мост, необходимый для выполнения работ на основном объекте, построен до середины реки.

В пресс-службе СвЖД прокомментировали, что установка пролёта в данный момент ещё не завершена. «Новый компаньон» направил запрос более подробной информации о текущих работах на объекте. В компании сообщили, что подготовят ответ, срок предоставления сведений не уточнили.

Напомним, мостовой переход является частью Северного железнодорожного обхода Перми, который позволит перенаправить движение поездов Углеуральского и Чусовского направлений в обход плотины Камской ГЭС. Его длина с эстакадными подходами составит 2 862 м. Строительство ведётся с технологического моста, который специально возводится через Каму рядом с ним. Завершить работы планируется в 2028 году.

К работам подрядчик приступил в 2023 году. В октябре в СвЖД опубликовали кадры с места строительства. К тому моменту на эстакадных подходах было установлено 29 опор из 51. В русловой части из 13 были готовы две опоры. На правом берегу был закончен железнодорожный мост через Гайву, который соединит эстакадный подход моста через Каму со ст. Кабельной.

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