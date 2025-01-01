В МЧС сообщили подробности пожара в поликлинике Перми Из здания были эвакуированы 84 человека Поделиться Твитнуть

Сообщение о пожаре в поликлинике на ул. Мозырьской в Перми поступило в ГУ МЧС России по Пермскому краю 21 января в 9:28. В управлении рассказали, что возгорание произошло в кабинете на втором этаже.

Площадь возгорания составила 5 кв. м. Из здания были эвакуированы 84 человека. Пострадавших нет.

«На место выезжали 44 специалиста и 13 единиц техники, в том числе от МЧС России 27 огнеборцев и 8 единиц техники. Дознаватель МЧС России устанавливает все обстоятельства произошедшего», — говорится в официальной сводке, к которой также приложены фотографии с места ЧП. О причинах пожара, даже предварительно, не сообщается.

Ранее в минздраве Прикамья «Новому компаньону» подтвердили, что утром во вторник произошёл пожар в здании поликлиники №4 по ул. Мозырьской, 34.

В соцсетях лечебного учреждения появилась информация, что в связи с пожаром перенесены приёмы ряда врачей: терапевт будет принимать в ДК «Бумажник», офтальмолог — в поликлинике по ул. Бушмакина, 17, а хирург — в поликлинике по ул. Качканарской, 47.

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