На улице Мозырьской в Перми загорелась поликлиника
Пострадавших нет
Утром во вторник, 21 января, в Перми вспыхнул пожар в поликлинике №4 на ул. Мозырьской, 34 (Орджоникидзевский район). Информацию «Новому компаньону» подтвердили в минздраве региона. Фотографию с возгоранием в одном из помещений второго этажа четырёхэтажного задания публикует сайт ТК «Рифей-Пермь».
В ведомстве «Новому компаньону» рассказали, что к этому часу возгорание потушено, пострадавших нет.
Все другие вопросы в министерстве переадресовали в ГУ МЧС по региону. В управлении пожар в поликлинике пока не прокомментировали.
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