На улице Мозырьской в Перми загорелась поликлиника Пострадавших нет Поделиться Твитнуть

фото с сайта ТК "Рифей-Пермь"

Утром во вторник, 21 января, в Перми вспыхнул пожар в поликлинике №4 на ул. Мозырьской, 34 (Орджоникидзевский район). Информацию «Новому компаньону» подтвердили в минздраве региона. Фотографию с возгоранием в одном из помещений второго этажа четырёхэтажного задания публикует сайт ТК «Рифей-Пермь».

В ведомстве «Новому компаньону» рассказали, что к этому часу возгорание потушено, пострадавших нет.

Все другие вопросы в министерстве переадресовали в ГУ МЧС по региону. В управлении пожар в поликлинике пока не прокомментировали.

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